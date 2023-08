Narcotraficante buscado en Bolivia revela que fue ayudado por el gobierno para escapar

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset grabó el explosivo video enojado porque su cómplice dentro del gobierno de Luis Arce lo traicionó.

Marset está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y se le relaciona con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en mayo de 2022, en Colombia. Además, es requerido por la Justicia de Uruguay, Brasil y Paraguay, la agencia antidrogas de EEUU (DEA, en inglés), la Europol e Interpol.

Este audio/video de Sebastián Marset, seguro que les va a poner nerviosos a varios CONCERTADOS y algunos colorados ??



POR QUÉ??



Porque está con ganas de hablar el señor, parece...



Le acaba de entregar a uno de sus "colaboradores", que le avisó del operativo boliviano pic.twitter.com/zW81MWMGjY — HUGO (@HUGOportillopy) August 2, 2023

Las imágenes grabadas desde la clandestinidad duran menos de un minuto y medio pero son lo suficientesmente claras como para lanzar una grave acusación contra el gobierno de Bolivia. "Gracias a la ayuda del director de la Felcn (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) logré irme, porque él me avisó que el Ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí y, bueno, agarró una platita y me avisó que me fuera", dijo el uruguayo sin dar nombres.

En el video en el que acusa al coronel Jhenky Gómez se ve el rostro del narcotraficante y se escucha claramente su voz.

SE ESCONDÍA A PLENA VISTA



?El narco Sebastián Marset jugaba tranquilamente en el club "El Torno Los Leones" de Santa Cruz, Bolivia.



Acá una recopilación de las apariciones del 23 "Luis Amorim" ??@unicanal pic.twitter.com/qysTcI9Nmn — Osmar Henry (@osmarhenry_) July 31, 2023

Además del directos antinarcótico, varias instituciones de Bolivia son blanco de críticas por la facilidad con la que Marset logró establecerse en el país con documentos de identidad falsos, fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división y manejar grandes cantidades de dinero sin que esto levantara sospechas.

Por su parte, la Policía Boliviana rechazó las declaraciones de Marset. El comandante general de la fuerza, Álvaro Álvarez, respaldó en una escueta conferencia de prensa el trabajo de todo "el mando policial", que lidera las operaciones para capturar al narco, y dijo que esas afirmaciones buscan "sembrar duda".

INFOBAE