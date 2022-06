Nike anuncia su salida definitiva de Rusia

Moscú – La marca de ropa deportiva, Nike, dio a conocer este jueves que abandona de manera definitiva Rusia, esto, después de haber cerrado de manera temporal sus tiendas como respuesta al ataque que dicho país realizó a Ucrania el pasado mes de febrero.

"Nike Inc. ha decidido abandonar el mercado ruso. Por consiguiente, Nike.com y la aplicación móvil Nike ya no estarán disponibles en esta región. Las tiendas Nike cerraron recientemente de forma temporal y ya no volverán a abrir", dictaminó la compañía en su página web.

Son al menos 100 tiendas Nike las que Rusia tenía repartidas a lo largo de su territorio, y si bien algunas siguen trabajando, éstas son operadas por socios independientes.

"Nuestra prioridad es asegurarnos de apoyar completamente a nuestros empleados mientras reducimos nuestras operaciones de manera responsable en los próximos meses", indicó.

Nike no ha sido la única empresa extranjera que ha tomado la decisión de abandonar Rusia como consecuencia al conflicto bélico desatado este año contra Ucrania, y es que firmas como McDonald´s y Google son otras de las dos empresas que siguieron la misma línea.

Esto no significará grandes pérdidas para la empresa, ya que obtiene menos del 1 por ciento de sus ingresos.

Destacan que uno de los motivos principales por los cuales algunas empresas han acelerado su salida de Rusia en estas últimas semanas, tiene que ver con el hecho de que Moscú busca aprobar nuevas leyes que le permitan confiscar activos e imponer sanciones penales.