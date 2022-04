Niña lleva tequila a su kínder para compartir con sus amigas

En el estado de Michigan, Estados Unidos, una menor de edad llevo una botella de tequila al jardín de niños, donde, compartió la bebida alcohólica con sus compañeras en el recreo, las cuales terminaron alcoholizadas.

La menor decidió tomar una botella de José Cuervo tipo mezcla así como vasos de papel a su kínder, con la intención de compartir con sus amigas, al sentiré mareadas, la niña fue con el maestro para pedir ayuda.

La institución señalo que contemplo al posibilidad de castigar a la niña así como notificar a los padres, los cuales fueron señalados como los responsables por otros padres del kínder.

"Si su hijo sabe lo que es, no tiene nada de malo, pero debe saber que no debe tocarlo", dijo Alex Smith, la madre de una de la menores afectadas. "Que no es para niños".