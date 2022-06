Niño de 12 años roba una gasolinera con el arma de su abuelo en EU

Estados Unidos.- Un niño de 12 años fue arrestado por la policía de Michigan luego que robara una gasolinera a punta de pistola, misma que era de su abuelo.

A través de un comunicado la policía informó que los hechos se registraron en Hartford alrededor de las 16:00 horas.

Una vez en la gasolinera, el menor se puso atrás de un cliente y luego sacó una pistola de 9mm, la cual sacó de una mochila negra y la apuntó con dirección a la empleada.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de vigilancia del local.

Previo al asalto se escucha que la empleada responde: "¿Hablas en serio?". Momentos después, el niño apunta el arma al techo y dispara.

Tras lo anterior la mujer entrega el dinero al menor y le dice "vete".

La jefa de policía de Hartford, Tressa Beltrán, le dijo a WZZM 13 que posteriormente localizó al niño detrás de unos edificios a una cuadra y media de la gasolinera.

El menor fue llevado al Centro Juvenil del condado de Allegan después de que fue considerado un riesgo para la seguridad pública, dijo la policía a News Channel3.

De acuerdo a las autoridades, al niño se le acusa de seis delitos, entre ellos, robo a mano armada, descarga de un arma de fuego y agresión con un arma peligrosa.

La policía agregó que el arma que utilizó el menor, pertenece a su abuelo con quien vive y es su tutor legal. El hombre no sabía que su nieto había tomado la pistola.

"Todos los días veo algo nuevo en este trabajo. He sido oficial de policía a tiempo completo durante 38 años. Lo que realmente me asombró es que no mostró ninguna emoción.

"Nos dijo que no lo hizo por el dinero. Dijo que habría tirado el dinero a la alcantarilla. No nos dio una explicación de por qué lo hizo", dijo el teniente Prince a WZZM 13.