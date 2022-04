Niño roba una bolsa de papitas y es detenido por la policía

Nueva York.- Un niño de 8 años fue detenido por la policía Siracusa en Nueva York porque presuntamente robó unas papas fritas.

El hecho se volvió viral ya que el momento en que el menor afroamericano fue detenido, quedó grabado por un vecino de la zona.

El video fue grabado por Kenneth Jackson, de acuerdo a medios locales.

Un niño fue detenido por la policía de Nueva York, por robarse una bolsa de papas. Un vecino grabó la detención y el video se hizo viral.https://t.co/bie7YlJ7RA — Univision Tampa Bay (@univisiontampa) April 20, 2022

"¿Por estar robando una bolsa de chips, le están tratando como un ladrón, un asesino?", señaló el transeúnte que propuso pagar la bolsa de papas fritas, sin embargo, la policía no aceptó.

Tras la polémica la policía de Siracusa emitió un comunicado donde informaron que el niño no fue maniatado.

"Los agentes se reunieron con el padre del chico y no se presentaron cargos", asegura el boletín.

El padre del niño, Anthony Weah, originario de Etiopía, reconoció ante el diario New York Post que lo que hizo su hijo no estuvo bien, pero no se merecía el trato que le dio la policía.