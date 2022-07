Nueva York emite aviso sobre cómo sobrevivir a un ataque nuclear

Nueva York. – La ciudad de Nueva York ya se prepara para un hipotético ataque nuclear, tanto así que las autoridades emitieron recientemente un aviso de servicio público en el que se comunican algunas recomendaciones para sobrevivir a una catástrofe de estas proporciones.

Y fue la agencia de gestión de emergencias de la ciudad el departamento encargado de publicar un video de 1:30 minutos de duración, en el cual se les recomienda a las personas a no salir de sus casas y limpiarse para eliminar el polvo y la ceniza radioactiva que arrojaría un ataque de esta índole.

"Quedarte en el auto no es una opción", señala la presentadora, quien deja en claro el peligro que significaría para las personas estar fuera de sus casas mientras la radiación se esparce por la ciudad.

Otros de los factores que levantaron preocupación en la comunidad fue precisamente lo que aparece al inicio del video, en donde se logra apreciar algunos edificios destruidos y el sonido de una sirena de fondo.

Al percibir inquietud en los neoyorquinos, Christina Farrel, comisionada adjunta para la gestión de emergencias de la ciudad, señaló que el objetivo de la campaña es concientizar a la población y no alarmarla.

"No hay una razón fundamental de por qué este es el momento para que difundamos esto, es sólo una herramienta más para estar preparados en el siglo XXI", declaró a The Associated Press.

Además, se dio tiempo para valorar la opinión de otro grupo de personas que, por el contrario, agradecen que exista este tipo de campaña.

"Creo firmemente en que más vale prevenir que lamentar", puntualizó Eric Adams, alcalde de Nueva York.