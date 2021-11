Ola de robos relámpagos infunde terror en tiendas de EU

VANGUARDIA/WASHINGTON. Aparecen de improviso, asaltan una tienda en pocos minutos y escapan en autos: tiendas grandes y chicas están indefensas ante la ola de robos de relámpago en EU en vísperas de las celebraciones de fin de año.

En el más impactante de los robos recientes, unos 80 enmascarados en 25 carros asaltaron el sábado una tienda por departamento de alta gama Nordstrom, en Walnut Creek, San Francisco, California, llevándose mercancía de lujo del primer piso y escapando en pocos minutos.

El robo ocurrió un día después de que 40 personas saquearan en segundos una tienda Louis Vuitton, en el Union Square de San Francisco, y huyeran en autos.

Y cerca de Chicago, igualmente golpeada por una serie de robos similares, 14 delincuentes invadieron otra tienda Louis Vuitton en el suburbio de Oak Brook, llevándose más de 100 mil dólares en carteras y ropa de lujo. Fue el tercer ataque a una tienda Vuitton en Chicago en un mes.

#BayArea | 3 days of Bay Area mass robberies.



??Friday

??#SF

Multiple stores hit by nearly 80 people in a smash & grab #robbery spree.



??Saturday

??Walnut Creek

50-80 people ransacked #Nordstrom.



??Sunday

??Hayward

Group robbed Sam´s Jewelers.@abc7newsbayarea #crime pic.twitter.com/Xxc71oZ1Dl