OMS descarta pandemia por la Viruela de Mono

La OMS anuncio que a pesar de los nuevos casos de Viruela de Mono en el mundo, la organización descarta que esta tenga el potencial de convertirse en pandemia como lo fue el covid-19.

Hasta el momento se han registrado 300 casos sospechosos en todo el mundo de la viruela que proviene de África, en donde es endémica.

A la pregunta de si el brote tiene el potencial de convertirse en una pandemia, Rosamund Lewis, responsable técnico de la viruela del mono del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo:

"No lo sabemos, pero no lo creemos. Por el momento no nos preocupa que se produzca una pandemia"...."En realidad, todavía no sabemos si hay transmisión asintomática de la viruela del mono -los indicios en el pasado han sido que no es una característica importante-, pero esto está por determinarse", señaló.

Se sabe que la cepa del virus implicada en el brote puede acabar con la vida de una pequeña fracción de los infectados, pero hasta ahora no se han registrado decesos.