Paciente en recibir un trasplante de corazón de cerdo murió dos meses después

La primera persona en recibir un trasplante de corazón de un cerdo murió, dos meses después del innovador experimento, anunció el miércoles el hospital de Maryland que realizó la cirugía.

David Bennett, de 57 años, de Hagerstown Maryland, murió el martes en el Centro Médico de la Universidad de Maryland. Los médicos no dieron una causa exacta de la muerte, solo dijeron que su condición había comenzado a deteriorarse varios días antes.

El hijo de Bennett elogió al hospital por ofrecer el experimento de última hora y dijo que la familia esperaba que ayudara en los esfuerzos adicionales para poner fin a la escasez de órganos.

"Estamos agradecidos por cada momento innovador, cada sueño loco, cada noche de insomnio que se dedicó a este esfuerzo histórico", dijo David Bennett Jr. en un comunicado emitido por la escuela.

"Esperamos que esta historia pueda ser el comienzo de la esperanza y no el final", dijo. 'Rezamos para que aquellos que buscan esperanza continúen luchando por el futuro, luchando por nuevas ideas, luchando por respuestas, luchando por la vida. Lucha como Dave.

Los médicos que trabajaron con Bennett elogiaron al hombre de 57 años por su valentía.

'Estamos devastados por la pérdida del Sr. Bennett. Demostró ser un paciente valiente y noble que luchó hasta el final. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia”, dijo en un comunicado el Dr. Bartley Griffith, el cirujano que dirigió el trasplante de Bennett. 'Sres. Bennett se hizo conocido por millones de personas en todo el mundo por su coraje y firme voluntad de vivir.'

El Dr. Muhammad Mohiuddin, director de xenotrasplante cardíaco en el Centro Médico de la Universidad de Maryland, dijo que el trasplante exitoso de Bennett ha brindado una gran perspectiva para futuros procedimientos.

"Hemos obtenido conocimientos invaluables aprendiendo que el corazón de cerdo genéticamente modificado puede funcionar bien dentro del cuerpo humano mientras el sistema inmunológico está adecuadamente suprimido", dijo en un comunicado.

"Seguimos siendo optimistas y planeamos continuar nuestro trabajo en futuros ensayos clínicos", agregó.

Durante décadas, los médicos han buscado algún día utilizar órganos de animales para trasplantes que salven vidas.

Bennett era candidato para este nuevo intento solo porque, de lo contrario, enfrentaba una muerte segura: no elegible para un trasplante de corazón humano, postrado en cama y con soporte vital, y sin otras opciones.

Después de la operación del 7 de enero, el hijo de Bennett le dijo a The Associated Press que su padre sabía que no había garantía de que funcionara.

Los intentos anteriores de tales trasplantes, o xenotrasplantes, han fracasado en gran medida porque los cuerpos de los pacientes rechazaron rápidamente el órgano animal.

Esta vez, los cirujanos de Maryland utilizaron un corazón de un cerdo editado genéticamente: los científicos habían modificado el animal para eliminar los genes de cerdo que desencadenan el rechazo hiperrápido y agregaron genes humanos para ayudar al cuerpo a aceptar el órgano.

Al principio, el corazón del cerdo funcionaba y el hospital de Maryland publicaba actualizaciones periódicas de que Bennett parecía estar recuperándose lentamente.

"El nuevo corazón sigue siendo una estrella de rock", dijo a USA Today el Dr. Bartley Griffith, quien dirigió el equipo de trasplantes en el Centro Médico de la Universidad de Maryland, días después de la cirugía. "Parece estar razonablemente feliz en su nuevo anfitrión... Ha superado con creces nuestras expectativas".

El mes pasado, el hospital publicó un video de él viendo el Super Bowl desde su cama de hospital mientras trabajaba con su fisioterapeuta.

Bennett sobrevivió significativamente más tiempo con el corazón de cerdo editado genéticamente que uno de los últimos hitos en el xenotrasplante: cuando Baby Fae, un bebé moribundo de California, vivió 21 días con el corazón de un babuino en 1984.

La necesidad de otra fuente de órganos es enorme.

El año pasado se realizaron más de 41,000 trasplantes en los EE. UU., un récord, incluidos unos 3,800 trasplantes de corazón.

Pero más de 106,000 personas permanecen en la lista de espera nacional, miles mueren cada año antes de obtener un órgano y miles más nunca se agregan a la lista, lo que se considera una posibilidad demasiado remota.

La Administración de Drogas y Alimentos había permitido el dramático experimento de Maryland bajo las reglas de 'uso compasivo' para situaciones de emergencia.

Debido a su condición, Bennett no era elegible para una bomba o corazón humano. Tampoco siguió las órdenes de sus médicos, faltó a las citas y dejó de tomar los medicamentos que le recetaron.

No está claro qué medicamento le dijeron que tomara, pero a los pacientes con enfermedades cardíacas a menudo se les recetan anticoagulantes o medicamentos como bloqueadores beta e inhibidores de la ECA para mantener baja la presión arterial.

Las condiciones subyacentes que podrían obstaculizar el éxito de la cirugía, así como su capacidad para cumplir con un plan de tratamiento antes y después de la operación, es una consideración importante entre los médicos que deciden quién debe recibir un órgano que salve vidas.

Se consideró que no era elegible para un trasplante de corazón humano que requiere el uso estricto de medicamentos inmunosupresores o la alternativa restante, una bomba cardíaca implantada.

Los médicos no revelaron la causa exacta de la muerte de Bennett.

El rechazo, la infección y otras complicaciones son riesgos para los receptores de trasplantes.

Pero a partir de la experiencia de Bennett, "hemos obtenido conocimientos invaluables aprendiendo que el corazón de cerdo genéticamente modificado puede funcionar bien dentro del cuerpo humano mientras el sistema inmunitario se suprime adecuadamente", dijo el Dr. Mohiuddin.

La próxima pregunta es si los científicos han aprendido lo suficiente de la experiencia de Bennett y algunos otros experimentos recientes con órganos de cerdo editados genéticamente para persuadir a la FDA de que permita un ensayo clínico, posiblemente con un órgano como un riñón que no es inmediatamente fatal si falla. .

Dos veces el otoño pasado, los cirujanos de la Universidad de Nueva York obtuvieron el permiso de las familias de las personas fallecidas para unir temporalmente un riñón de cerdo editado genéticamente a los vasos sanguíneos fuera del cuerpo y verlos trabajar antes de terminar el soporte vital.

Los cirujanos de la Universidad de Alabama en Birmingham fueron un paso más allá y trasplantaron un par de riñones de cerdo editados genéticamente a un hombre con muerte cerebral en un ensayo paso a paso para una operación que esperan probar en pacientes vivos posiblemente a finales de este año. .

Los cerdos se han utilizado durante mucho tiempo en la medicina humana, incluidos los injertos de piel de cerdo y la implantación de válvulas cardíacas de cerdo.

Pero trasplantar órganos completos es mucho más complejo que usar tejido altamente procesado.

Los cerdos editados genéticamente utilizados en estos experimentos fueron proporcionados por Revivicor, una subsidiaria de United Therapeutics, una de las varias compañías de biotecnología en carrera para desarrollar órganos de cerdo adecuados para un posible trasplante humano.

La elección de realizar el procedimiento en Bennett se consideró controvertida cuando se descubrió que cumplió cinco años de prisión por atacar a Edward Shumaker mientras jugaba al billar en un bar de Maryland en abril de 1988 después de que sorprendió a su entonces esposa Norma Jean Bennett sentada en Shumaker's. vuelta mientras la pareja hablaba y bebía.

Shumaker, que entonces tenía 22 años, quedó paralizado después de recibir siete puñaladas en la espalda, el abdomen y el pecho. Sobrevivió durante 19 años antes de sufrir un derrame cerebral en 2005 y morir dos años después a los 40 años.

Su hermana, Leslie Shumaker Downey, lamentó los elogios que recibió un hombre que le robó a su hermano menor una vida saludable en una entrevista con la BBC en enero.

Downey dijo que "no es un destinatario digno" y que no le gusta su interpretación de héroe.

"Moralmente, en mi opinión, no", dijo, cuando se le preguntó si él debería haber sido la primera persona en beneficiarse del avance médico.

"Para la comunidad médica, el avance de esto y poder hacer algo así es genial y es un gran avance, pero están poniendo a Bennett en las historias que lo retratan como un héroe y un pionero y él no es nada de eso". '

"Creo que los médicos que hicieron la cirugía deberían recibir todos los elogios y no el Sr. Bennett".

El Centro Médico de la Universidad de Maryland, declinando decir si los funcionarios estaban al tanto de los antecedentes penales de Bennett, dijo al periódico que el paciente llegó al centro "en extrema necesidad" y que los médicos tomaron una decisión sobre su elegibilidad para el trasplante "únicamente en sus registros médicos". '

Los funcionarios del hospital también argumentaron que la instalación brinda "atención vital a cada paciente que entra por sus puertas en función de sus necesidades médicas, no de sus antecedentes o circunstancias de vida".

Los expertos en ética médica alegan que la separación entre los sistemas legal y sanitario "existe por una buena razón".