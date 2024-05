Padre provoca ruptura de bazo a su hijo por no entender matematicas

El medio chino, South China Morning Post dio a conocer que un hombre identificado como Chen arrojo una fruta a su hijo en desesperación por no poder resolver un problema matemático, provocándole ruptura de bazo al niño.

Según relatan las autoridades, Chen estaba a ayudando a su hijo Liangliang con su tarea de matemáticas, pero como el menor no podría resolver el problema, este le lanzo una fruta a estomago del menor, lo que le provoco un dolor.

Sin embargo, al día siguiente, el dolor del menor se intensifico, por lo que fue enviado al medido, donde se descubrió que el menor tenia ruptura de vaso y de no ser tratado, el menor pudo haber tenido que ser operado. Ahora el caso es investigado.

En China, causar lesiones graves por negligencia puede ser castigado con hasta tres años de prisión. No obstante, si la víctima o su familia no denuncian el incidente, es probable que el caso no sea investigado.