Padres denuncian que su bebé fue decapitado en pleno parto

Georgia.- Una doctora de Georgia enfrenta una demanda por parte de una familia, luego de que supuestamente empleara una excesiva cantidad de fuerza, resultando en la decapitación de la cabeza del bebé de una paciente durante el transcurso de un parto.

De acuerdo con la información acontecida por el portal de noticias NCC en la demanda legal, Jessica Ross y Treveon Isaiah Taylor Sr. buscaron asistencia médica para el nacimiento de su primogénito el pasado 9 de julio en el Southern Regional Medical Center, un centro hospitalario ubicado en Riverdale, al sur de Atlanta, Georgia.

Según lo expresado en la demanda, durante el proceso de parto, el bebé aparentemente quedó en una posición complicada, lo que llevó a que la doctora a cargo, Tracey St. Julian, postergara una intervención quirúrgica y aplicara una "cantidad de fuerza excesiva y desproporcionada" en la cabeza y el cuello del recién nacido en un intento por liberarlo.

El testimonio presentado señala que transcurrieron alrededor de tres horas antes de que St. Julian finalmente realizara una cesárea en la madre de 20 años.

No obstante, para ese momento, según el abogado representante de la familia, el monitor fetal ya no registraba los latidos cardíacos del bebé.

La cesárea logró extraer las extremidades y el cuerpo del bebé, sin embargo, la cabeza se liberó a través de un parto vaginal, según explicó el abogado Roderick Edmond en una conferencia de prensa.

La demanda legal alega conducta negligente severa y la provocación deliberada de angustia emocional.

En respuesta a estos alegatos, Southern Regional emitió comunicados a The Associated Press en los que indicaron que no podían discutir casos específicos de pacientes debido a las leyes de privacidad, pero negaron las acusaciones presentadas en su contra.

Mientras tanto, los intentos por comunicarse con la oficina de la doctora St. Julian no obtuvieron respuesta y un mensaje electrónico tampoco recibió una contestación inmediata.