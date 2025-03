Padres en Texas hacen fiestas para infectar a sus hijos con sarampión

Las autoridades del estado de Texas, informaron sobre las "fiestas de sarampión", una práctica que hacen los padres del estado, donde se exponen a sus hijos a otros menores infectados de sarampión con la esperanza de desarrollar defensas contra la peligrosa enfermedad.

Recientemente, el oeste de Texas ha sufrido un importante brote sarampión, esto debido a creencias religiosas que impiden la vacunación, o bien, la creencia equivocada de que las vacunas no funcionan.

El doctor Ron Cook, director de salud del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas Tech, recomendó evitar este tipo de acciones, afirmando que los efectos de la enfermedad pueden llegar hasta la muerte.

"Hay resultados severos como la neumonía o la muerte. Hay encefalitis o inflamación del cerebro. Aún más raro, pero puede suceder... años después de desarrollar sarampión, se puede obtener lo que se llama panencefalitis esclerosante subaguda, que es fatal. Es un efecto secundario conocido de haber tenido sarampión", explicó Cook.





"No es bueno tener fiestas de sarampión... déjenme desanimarlos de hacer esto. No podemos predecir quién va a desarrollar complicaciones, ser hospitalizado o incluso fallecer por esta enfermedad. Es demasiado arriesgado. No podemos elegir quién va a estar bien y quién no. Por favor, no hagan esto, es solo una tontería, están jugando a la ruleta", enfatizó.

El sarampión, considerado uno de los virus más contagiosos, se transmite a través del aire cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Aunque afecta principalmente a los niños, puede tener complicaciones graves para personas de todas las edades