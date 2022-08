Papa Francisco busca visitar Corea del Norte

En su visita a Corea del Sur, el Papa Francisco aseguró que en caso de que el gobierno de Corea del Norte, invite al pontífice a su país, este aceptara entusiasmado.

"Cuando me inviten, es decir, por favor, invítenme. No diré que no", dijo el papa Francisco a la cadena estatal surcoreana KBS en una entrevista que se emitió el viernes. "El objetivo es simplemente la fraternidad", añadió.

Esta no es la primera vez que el Papa Francisco busca llegar a Corea del Norte, pues en el 2018, se planteó la idea de visitar Pyongyang, esto después de las conversaciones de paz entre ambas coreas llegaron a una posible paz en la península.

Sin embargo, una visita a la dictadura sera muy dificil, pues Corea del Norte se a exiliado cada vez mas de occidente, inclusive se han alejado de sus aliados, China y Rusia.