Papa Francisco cancela su agenda de este viernes por fiebre

Debido a una fiebre, el papa Francisco tuvo que suspender las actividades de su agenda previstas para este viernes, confirmó el Vaticano a EFE.

Debido a un estado febril, el papa no ha tenido audiencias esta mañana", dijo Matteo Bruni, portavoz vaticano.

Tal noticia trascendió luego de que durante la mañana no se enviara a los medios de comunicación la agenda del pontífice, y solo se supiera que había sido suspendida.

Francisco cumplió su agenda durante el jueves

La tarde de ayer (jueves), Francisco asistió "en buena forma" a un acto realizado por la fundación Scholas donde participaron alcaldes de Latinoamérica y otras personalidades.

Respecto a la salud de Francisco, a finales de marzo pasado tuvo que ser internado en el hospital Gemelli de Roma luego de que se le diagnosticara "una pulmonía aguda".

"Lo que he tenido es que me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, sólo tenía fiebre alta", dijo el papa en ese entonces.

"Pero el organismo ha reaccionado bien al tratamiento", agregó.

Durante ese tiempo, Francisco estuvo tres días hospitalizado, y luego de ser dado de alta continuó con su agenda de Semana Santa.