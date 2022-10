Papá quema la colección de álbumes de k-pop de su hija

Malasia. - Un padre de familia está siendo fuertemente criticado en las redes sociales debido a que le quemó su colección de álbumes k-pop a su hija Tasha de 14 años, quien no pudo contener las lágrimas al ver sus discos quemados.

Actualmente, muchas de las personas están en contra de este género musical, como lo es el caso de Tasha, pues sus padres se oponían a que les gustara el k-pop a sus hijas.

El video fue subido a las redes sociales por la mamá de la niña, Tasha llega de la escuela y entra a su habitación, y al ver sui colección de álbumes hechos cenizas por culpa de sus padres, comienza a llorar desconsoladamente.

Debido a que el clip se hizo muy viral en TikTok y fue criticada la acción del padre por cientos de internautas, fue eliminado de la cuenta de la mama de la niña. Pero el usuario de Twitter @tinybamtyun guardó el video antes de que lo borraran y volvió a subir para exhibir la acción de los padres del estudiante.

Cientos de fanáticos del k-pop se simpatizaron con Tasha, incluso en los comentarios había personas que preguntaban por la banda favorita de la niña, para mandarle un álbum o mercancía de su banda favorita.

Otros se mostraban muy molestos diciéndole al padre de Tasha que no debió de quemar la colección de su hija ya que son cosas que la hacían feliz e incluso regalos de sus amigos.

Anteriormente, la niña había confesado que ella inicio a coleccionar álbumes de k-pop desde hace aproximadamente tres años usando sus ahorros y las ganancias de la venta de libros para colorear, y dijo que su papá es una persona religiosa y que no le gusta dicho género, por lo que, ella y su hermana mayor, a quien también le gusta el K-Pop, le ocultaban su gusto por el K-Pop a su padre.

"Papá es una persona piadosa. Así que no le gusta el entretenimiento ni ningún tipo de K-Pop. Ahora estoy tranquila porque no quiero estar triste por mucho tiempo".

"Hasta ahora, también me gusta el K-Pop así, no demasiado. Después del incidente que se quemó el álbum, me encontré con mi padre y me dijo 'No importa Corea-Corea'", explicó la fan de Stray. grupo de niños

Tasha les agradeció a los internautas que se solidarizaron con ella por lo ocurrido con su colección de k-pop

"Realmente aprecio el apoyo. Pero no malinterpreten quién le prendió fuego, no quiero avergonzar a nadie. Algunas personas han venido a visitar a mi padre y a mi madre cerca de la casa. Creo que es un poco escandaloso. Pero yo te perdono. Cada uno tiene su opinión", expresó Tasha.