Polonia advierte que Europa esta en una época preguerra

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk advirtió a Europa que el continente esta en una época preguerra, señalando que en caso de que Ucrania no pueda vencer a las fuerzas rusas, el resto de naciones debe de prepararse ante una guerra inminente.

Donald Tusk da esta advertencia en medio de una intensificación de los ataques rusos en contra de Ucrania, incluso un misil llego a sobrevolar el espacio polaco para después caer en su objetivo ucraniano.

"No quiero asustar a nadie, pero la guerra ya no es un concepto del pasado. Es una realidad y empezó hace más de dos años" con la invasión de Ucrania, dijo Tusk en una entrevista con una alianza de periódicos europeos. "Sé que suena devastador, sobre todo para la gente de la generación más joven, pero tenemos que acostumbrarnos mentalmente a una nueva era. Estamos en una época de preguerra. No exagero", agregó.

"Lo más preocupantes ahora es que literalmente cualquier escenario es posible. No habíamos vivido una situación así desde 1945", argumentó el primer ministro polaco.

Polonia es uno de los principales respaldos de Kiev en la UE desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.