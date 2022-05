¿Por qué EU no invitó a Nicaragua, Cuba y Venezuela a la Cumbre de las Américas?

Después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmo que no asistirá a la Cumbre de las Américas si las tres dictaduras de América Latina no son invitadas, surge la duda de porque esto fue así.

Estados Unidos ya había afirmado que se descartó la presencia de los países latinos tiránicos, pues estos no respetan la democracia.

"Cuba, Nicaragua y el régimen de Maduro no respetan la carta democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia", anunció el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, en entrevista con la cadena NTN24.

Venezuela

Los regímenes de Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega son señalados constantemente por organismos de derechos humanos, ONG y hasta por la ONU por las acciones que emprenden contra todo aquel que piensa distinto.

El régimen de Nicolás Maduro es señalado de haber cometido crímenes de lesa humanidad perpetradas por miembros del gobierno socialista esto por una misión de Naciones Unidas que concluyó en marzo pasado que hubo crímenes de lesa humanidad y dijo que "la situación de impunidad debe ser atendida".

Según el último balance de la prestigiosa ONG Foro Penal, hay 240 presos políticos del régimen. De ellos, 226 son hombres y 14 mujeres; 110 son civiles y 130 militares.

Una de las víctimas de tortura de Venezuela relató, "Pasé tres días en esa especie de cajón, sin agua y comida, sin aire, negro completamente, y creí que veía luces y sombras y que me hablaban. Me desmayé tres veces del cansancio, me hice pipí y me aguantaban las paredes, estaba alucinando".

Cuba

Tras las masivas e inéditas manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar en la isla el pasado 11 de julio, la dictadura castrista incrementó la persecución y la violencia contra toda voz que se alce en su contra. Es así como llevó y lleva adelante numerosos juicios en los que condena a largos años de cárcel a quienes participaron de las protestas callejeras.

La ONG, Prisoners Defender denunció que desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de este año han sufrido prisión política en Cuba un total de 1.218 personas.

"En este momento concreto, con cierre de datos a fecha 30 de abril de 2022, la lista de presos políticos de Cuba contiene 1.015 prisioneros sufriendo condenas judiciales, así como también disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso", indicó la ONG.

Nicaragua

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, fue el autor de una oleada de arrestos a todos los críticos del gobierno, especialmente durante las elecciones que le dieron la victoria, el saldo de estos arrestos fueron de 170 personas, esto incluyendo a los potenciales rivales políticos en su contundencia para asegurar el poder.

El cuarto mandato se logró gracias a que la oposición estaba arrestada, pero a pesar de este "triunfo" el gobierno de Ortega no es reconocido desde el 2007 por Estados Unidos, América Latina y la Unión Europea.

Asimismo, los familiares de los presos políticos denunciaron la particular saña con que el régimen ha actuado contra ellos al mantenerlos aislados, con escasas raciones de comida, visitas cada dos meses, y sin derecho a entrevistarse con sus abogados.

Una encuesta de la firma CID-Gallup, realizada en septiembre de 2021, reveló que el 65% de los nicaragüenses hubiese votado por cualquiera de los siete precandidatos que están en la cárcel y solo el 19% lo hubiese hecho por Ortega.