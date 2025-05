Príncipe Harry quiere regresar a la familia real

En una reciente entrevista con la BBC, el príncipe Harry, admitió que le gustaría volver a acercarse con su familia, esto después de la salida de su polémico libro, donde abiertamente critico a varios miembros de su familia.

El Príncipe Harry, quien se ha alejado de su familia desde su matrimonio, reconoció que algunos de sus familiares ya no lo quieren contactar, pero señalo que le gustaría regresar a buenos términos con ellos.

"Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más, la vida es preciosa", confesó.

"Sería genial tener esa reconciliación. Si ellos no la quieren, es cosa suya", puntualizó.

En ese sentido, el duque de Sussex e hijo menor del rey Carlos III, dijo que actualmente está distanciado del monarca, que atraviesa un cáncer de naturaleza desconocida: "No sé cuánto más tiempo de vida le queda a mi padre. Él no me habla por las cuestiones de seguridad", añadió.

Actualmente, el Príncipe Harry no cuenta con protección después de que este abandonara la familia real, por lo que ha buscado por medios reales volver a gozar de esta protección después de recibir amenazas de grupos terroristas.