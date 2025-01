Putin me tiene miedo: Asegura presidente de Ucrania

Recientemente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmo que aunque está dispuesto a pláticas de paz con Ucrania, este dijo que no accedería a las mismas si él presiente de Ucrania, Volodímir Zelenski sigue en el poder.

Ante estas declaraciones, el presidente de Ucrania, aseguró que Putin no busca la paz en Ucrania y las excusas de no negociar con él es debido a que el mandatario le teme por ser un presidente fuerte.

"Hoy Putin ha vuelto a confirmar que tiene miedo a las negociaciones y a los líderes fuertes y hace todo lo posible para prolongar la guerra", afirmó Zelenski en su cuenta de X.

"Todos los movimientos que hace y sus trampas cínicas buscan hacer esta guerra inacabable", escribió Zelenski en referencia a Putin.

El gobierno de Rusia no reconoce la legitimidad del presidente Zelesky, pues debido al estado de emergencia, no se celebraron elecciones presidenciales, esto a pesar de que las elecciones presidenciales rusas no fueron reconocidas intencionalmente.

Según señala la Constitución ucraniana, no se pueden celebrar elecciones en medio de la ley marcial.