Putin sobrevivió un intento de asesinato; Afirma inteligencia de Ucrania

El jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kyrylo Budanov, aseguro que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin sufrió un intento de asesinato en los inicios de la invasión rusa a su país.

"Hubo un intento de asesinar a Putin. Incluso fue atacado, se dice, por representantes del Cáucaso, no hace mucho tiempo", dijo Budanov, según el diario local.

La afirmación del jefe de inteligencia de Ucrania,señala que el fallido intento fue ejecutado por asesinos de Cáucaso, región del sur de Rusia, la cual, ha sido una región inestable para el país, pues las repúblicas han buscado su independencia desde el fin del imperio ruso.

"Esta es información no pública. Fue un intento absolutamente fallido, pero realmente sucedió. Fue hace como dos meses. Repito, este intento no tuvo éxito. No hubo publicidad sobre este evento, pero se llevó a cabo", reiteró el jefe de la inteligencia ucrania

En los despiadados salones de la política de poder rusa, donde no puede confiar en el estado de derecho y las instituciones gubernamentales para protegerlo, Putin puede estar en peligro real por parte de altos mandos militares y de seguridad por el catastrófico desempeño de Rusia en la invasión de Ucrania.