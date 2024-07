¿Racismo por "error"? Biden llama "tipo neg..." a su secretario de Defensa

En medio de la presión para que renuncie a la candidatura demócrata, el presidente de EU, Joe Biden, tuvo otro "resbalón" al hablar, ahora en una entrevista grabada antes de que diera positivo a Covid-19 pues llamó "tipo neg..." a su secretario de Defensa al olvidar su nombre.

El incidente ocurrió durante una entrevista con Black Entertainment Television, un medio por suscripción dirigido al público afroestadounidense.

¿De qué hablaba Biden cuando llamó a Lloyd Austin, "tipo neg..."?

Biden estaba hablando sobre los derechos de los estadounidenses de ascendencia africana y aludió a las críticas que recibió por haber designado a Lloyd Austin como secretario de Defensa.

Todo es sobre tratar a la gente con dignidad. Y se trata de estar seguros de que, por ejemplo, mira las críticas que recibí por nombrar al secretario de Defensa", dijo, y tras varias pausas, añadió: el tipo negro".

Luego intentó corregir rumbo y dijo: "Nombré a Ketanji Brown, me refiero", aludiendo a la jueza de la Corte Suprema.

Se trata de dejar claro que la historia de Estados Unidos es historia negra. La historia negra es historia estadounidense y está siendo construida por ellos. Por eso somos fuertes".

Los recientes resbalones de Biden; con Kamala, Trump, Putin y Zelenski

La entrevista se volvió viral, un día después de que Biden diera positivo a Covid-19 , por lo que tuvo que suspender sus eventos.

El traspié se suma a otros cometidos recientemente por Biden y que elevan las dudas respecto a su candidatura para la reelección. En la cumbre de la OTAN, se equivocó y llamó Putin al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. En la conferencia posterior, dijo que su vicepresidenta es Trump, en vez de Kamala Harris.

El demócrata insiste en que es apto para buscar otros cuatro años en la presidencia y en que no se bajará, pero la presión crece día a día. De acuerdo con el diario The New York Times, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habló claro con él de que su candidatura no sólo amenaza con hacerlos perder la presidencia, sino también el Congreso.