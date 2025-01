Refugios de animales en Los Ángeles se encuentran al borde

La reciente disputa entre el cantante Santa Fe Klan y su expareja, la influencer Maya Nazor, ha generado una fuerte reacción pública tras una serie de declaraciones cruzadas sobre la custodia y bienestar de su hijo Luka. La controversia se intensificó cuando el artista exhibió en redes sociales la cantidad que destina como pensión alimenticia y acusó a Nazor de no permitirle ver al menor, afirmación que ella desmintió categóricamente.

A través de videos publicados en su cuenta de Instagram, Maya Nazor aclaró su posición, expresando su preocupación por la seguridad de su hijo. Según la influencer, existe un acuerdo firmado que permite al cantante visitar a Luka siempre que no interrumpa sus actividades escolares y de rutina, con horarios establecidos de siete de la mañana a siete de la noche. Sin embargo, Nazor acusó al artista de no respetar estas condiciones, intentando visitar al menor en horas inapropiadas. "Sus últimas tres o cuatro visitas han sido sin mi presencia, y eso me genera miedo. Si algo me pasa, responsabilizo completamente a Ángel Jair Quesada", dijo la influencer, refiriéndose al nombre real del cantante.

Un punto álgido en sus declaraciones fue la acusación de que Santa Fe Klan se presenta a las visitas con un grupo de hombres armados, lo que, según Nazor, representa un riesgo para la seguridad de su hijo. Aseguró que estas personas no cuentan con permisos de portación de armas, lo que agrava su preocupación por la exposición del menor a situaciones peligrosas.

Asimismo, Maya denunció que su expareja está ejerciendo violencia económica al destacar públicamente los pagos de pensión, aunque subrayó que no necesita ese dinero. "Lo único que quiero es proteger a mi hijo de abusos físicos, mentales y sexuales a los que se expone", manifestó de manera contundente.

La influencer también compartió fragmentos de conversaciones donde, según ella, se evidencia que no impide las visitas de Santa Fe Klan, describiendo una relación de comunicación abierta, pero marcada por desacuerdos.

El conflicto ha polarizado a los seguidores de ambas figuras, desatando debates sobre la exposición pública de disputas familiares y la importancia de la seguridad infantil. La historia sigue desarrollándose mientras las reacciones en redes sociales continúan creciendo.

Mientras tanto, en otro frente internacional, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, propuso devolver a Corea del Norte a dos soldados norcoreanos capturados en la región rusa de Kursk a cambio de prisioneros de guerra ucranianos retenidos por Rusia. Zelenski, en un mensaje publicado en inglés, ucraniano y coreano, afirmó: "Ucrania está lista para enviar a Kim Jong-un a los soldados si él puede organizar su intercambio por nuestros guerreros". También sugirió opciones alternativas para aquellos soldados que deseen permanecer en Ucrania.

En un video acompañando el mensaje, se observa a los soldados aparentemente heridos, siendo interrogados por un intérprete. Uno de ellos declaró desconocer que combatía en Ucrania, creyendo que participaba en un "entrenamiento", mientras que otro expresó su deseo de regresar a su país. El Servicio de Seguridad de Ucrania informó que uno de los capturados portaba una identificación militar rusa falsa, mientras que el otro estaba indocumentado.

Zelenski también reveló que hay 11 mil soldados norcoreanos desplegados en Kursk, con bajas cifradas en 4 mil, según información de inteligencia de Kiev. La situación subraya la creciente dependencia militar rusa de Corea del Norte y agrega una nueva dimensión a las complejidades del conflicto en Ucrania.