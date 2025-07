La UE responde a Trump con lista de aranceles a productos estadounidenses

La Comisión Europea presentó una nueva lista de productos estadounidenses, valorada en 72,000 millones de euros, que podrían estar sujetos a aranceles como medida de respuesta a los impuestos aplicados por el presidente Trump contra la Unión Europea.

Esta propuesta surge después de que Trump echara por tierra meses de arduas negociaciones con la UE al amenazar, el pasado sábado, con imponer aranceles del 30% a los productos europeos si no se alcanza un acuerdo antes de la fecha límite del 1 de agosto.

"Hubo una posición totalmente unificada entre los ministros en cuanto a que debemos estar preparados para responder si es necesario", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la UE.

Los ministros europeos expresaron su determinación de "mostrar músculo" ante la administración Trump, sin descartar ninguna posibilidad de respuesta. "No queremos ningún tipo de guerra comercial con Estados Unidos. Sería devastador no solo para los estadounidenses, sino también para Europa. No queremos escalar las cosas. Al mismo tiempo, también tenemos que demostrar firmeza", declaró Rasmussen.