Rusia amenaza con armas nucleares a Finlandia y Suecia por ingresos a la OTAN

Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, amenazo a Suecia y Finlandia con despliegue de armas nucleares si ingresan a la OTAN

"Habrá que reforzar a la agrupación de fuerzas de tierra, la defensa antiaérea, desplegar importantes fuerzas navales en las aguas del golfo de Finlandia. Y en ese caso ya no se podrá hablar de un Báltico sin armas nucleares. El equilibrio debe ser restablecido", escribió el alto cargo en su cuenta de Telegram.

El ex presidente de Rusia, afirmo que el ingreso de estos paises del Báltico a al OTAN, no garantizaría la paz, si no, aumentaría la tensión, pues Finlandia cómprate la frontera europea mas grande con Rusia.

La entrada de estos paises a la OTAN aun no es definitiva, pues sigue en discusión en los órganos gubernamentales de ambos países

"Pero lo hacemos con un entendimiento claro de que nuestras decisiones afectarán no solo a nosotros sino también a nuestros vecinos", dijo Sanna Marin, primera ministra finlandesa.