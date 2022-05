Rusia señala a países amigos de Ucrania como hostiles

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, afirmó que Rusia atraviesa una tormenta perfecta, así mismo afirmo que se debe de señalar como países hostiles a los que apoyan a Ucrania.

"Vivimos condiciones similares a los de una tormenta perfecta, un momento de verdad, y esa misma tormenta debe garantizar y proteger nuestros intereses, hacer nuestras vidas más fáciles, más cómodas, más estables y más seguras", aseveró, antes de expresar su "confianza" en las políticas de Moscú en plena invasión de Ucrania.

"Cualquier guerra termina en la paz y este mundo será uno en el que se escuchará nuestra voz, donde estaremos cómodos, seguros y donde estaremos de pie con confianza", señaló en la conferencia educativa "Nuevos Horizontes", admitiendo con sus palabras que la llamada operación militar especial en Ucrania es una guerra.

En este contexto, consideró que ya no vale llamar a estas naciones "países inamistosos", sino que habría que calificarlos de "estados hostiles, porque están librando una guerra".

"No podemos hablar de guerra de la información sin relacionar todo al contexto general de la guerra híbrida. No son solo los estadounidenses o los británicos quienes dicen a los nacionalistas ucranianos qué hacer y quienes les dan información de Inteligencia. No, esto es tanto una guerra diplomática como política, y tratan de aislarlos del resto del mundo. Es una guerra económica también", expresó.

Peskov ha denunciado así que las sanciones y el bloqueo de activos rusos supone un "robo". "Roban nuestro dinero (...) y lucharemos para recuperarlo", añadió.