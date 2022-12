Se pronuncia la ONU contra la suspensión de cuentas de Twitter de periodistas

Estados Unidos. - Stéphane Dujarric, quien es la portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, se pronunció este viernes en contra de la suspensión de cuentas de Twitter de periodistas que ordenó Elon Musk.

Las cuentas fueron cerradas debido a que, supuestamente los periodistas dieron a conocer información personal de Elon Musk.

"Estamos muy molestos por la suspensión arbitraria de cuentas de periodistas en Twitter. Las voces periodísticas no pueden ser silenciadas en una plataforma que alude ser un espacio con libertad de expresión", señaló en rueda de prensa.

La portavoz de la Secretaría de la ONU, señaló que la decisión que tomó el magnate es un "peligroso precedente", destacando que actualmente los periodistas a nivel internacional se encuentran enfrentando diversos problemas de censura, amenazas físicas verbales e incluso atentados.

Durante la rueda de prensa, un periodista cuestionó si la ONU tomara cartas en el asunto o medidas que sancionen a Twitter, y el portavoz de Guterres señaló que por el momento no, sin embargo, si se mantienen "monitoreando la situación día a día".

Dujarric dio a conocer este vienes que se encuentran en contacto "con los presuntos responsables" de Twitter.

Además, destacó que la red social es un medio "extremadamente importante" para los periodistas, disidentes políticos y activistas.

La ONG Reporteros sin Fronteras, también se pronunció en contra de la cancelación de cuentas, y mencionó que es una situación alarmante, pues los periodistas a los que se les suspendió la cuenta, trabajan en 'The New York Times', 'The Washington y la cadena CNN.

"Exigimos el restablecimiento inmediato de las cuentas de estos periodistas. Este comportamiento arbitrario de las plataformas ha durado demasiado. Debemos recuperar el control democrático sobre las plataformas antes de que se sometan a sus caprichos y sean demasiado tarde", indicó el director general de RSF, Christophe Deloire, en la rueda de prensa.