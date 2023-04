Secretaria de Estado de Francia posa para Playboy

En medio de una crisis política y una ola de protestas por las refirmas a las pensiones, la secretaria de Estado de Francia, Marlène Schiappa, posara para la revista PlayBoy. lo cual a sido tachado por la prensa francesa.

En esta próxima edición de Playboy, la funcionaria además de posar de manera provocativa, como e usual en la revista, Marlène Schiappa habla sobre los derechos femeninos y la política de su nación.

[INTERNACIONALES] Escándalo en Francia: en medio de la reforma jubilatoria, la secretaria de Economía Social de Macron, Marlène Schiappa, posó para la revista Playboy. pic.twitter.com/ObtIjDHcbG — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 3, 2023

"Defender el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo se hace siempre y en todas partes. En Francia, las mujeres son libres", tuiteó el fin de semana la mediática funcionaria, también autora de libros eróticos y muy activa en las redes sociales.

Esta nueva edición de Playboy no solo indigno al publico, si no también a otros políticos franceses, incluyendo el propio presidente, Emmanuel Macron.

La primera ministra, Élisabeth Borne, la llamó por teléfono para decirle que consideraba "del todo inapropiada" su aparición en la revista erótica.

Pero por otra parte el ministro del Interior, Gérald Darmanin, defendió a Schiappa. "No me haréis decir nada malo de Marlène Schiappa (...). Ser una mujer liberada no es tan fácil", apuntó.

Francia vive una nueva ola de protestas por las reformas a la edad de la jubilación , que pondrá la edad para poder retirarse de 62 años a 64 para el 2030.