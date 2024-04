Senado de Estados Unidos aprueba ley anti Tiktok; Solo falta firma de Biden

El senado de los Estados Unidos a aprobado un proyecto de ley para obligar a la compañía, ByteDance vender la red social, Tiktok en un plazo de 9 meses o de lo contrario se enfrentan a ser prohibido en los Estados Unidos y no tendrán acceso a los servicio de las compañías basadas en el país.

El proyecto en contra de TikTok se aprobó por el Senado americano junto con el paquete de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, esto tras un histórico apoyo por parte de los legisladores republicanos.

La iniciativa fue aprobada en el Senado por 79 votos a favor frente 18 en contra y en la Cámara de Representantes la votación fue de 360 a favor y 58 en contra.

“Le estamos dando a la gente una opción: mejorar esta plataforma y tener la oportunidad de que los estadounidenses se aseguren de que nuestros adversarios extranjeros no los difamen”, dijo la senadora demócrata María Cantwell, presidenta del Comité de Comercio del Senado, la semana pasada.

Ahora, este proyecto solo esta en las espera de que sea firmado por el Presidente Joe Biden.

Si para Enero del 2025, la compañía no vende Tiktok, significa que la aplicación ya no podrá disfrutar de los servicios de las empresas americanas, por ejemplo, la app ya no estaría disponible en las tiendas de Google o Apple. Asimismo tampoco podrían usar servidores americanos como los de Amazon.

El proyecto anti-.tiktok nació después de que se reveló que el gobierno de China pude pedir a la compañía ByteDance acceder a información personal de sus usuarios, así como cambiar los algoritmos para evitar propagación de noticias que sean criticas de China.