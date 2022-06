Senador de EU celebra ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas por apoyar dictaduras

En la Cumbre de las Américas, el polémico senador por Florida, Marco Rubio, afirmo estar contento porque el presiente de México no esta presenté en el evento, esto porque, según señala el político de origen cubano, AMLO entrego el país al narcotráfico y defiende dictaduras.

"Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en EE.UU. esta semana", expresó el legislador de origen cubano mediante su cuenta oficial de Twitter.

Desde que se anuncio el evento en Los Ángeles, el presiente de México, aseguro que no asistiría si las dictaduras de América Latina no eran invitadas, la amenaza se cumplió y AMLO no asistió a la Cumbre, en su lugar, Marcelo Ebrard asistió.

En total serán ocho jefes de Estados los ausentes en la IX edición de la Cumbre de las Américas. Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua) como los excluidos, pero además se suman López Obrador (México), Xiomara Castro (Honduras) y Luis Arce (Bolivia) como protesta por no haberse invitado a todas las naciones. Finalmente Alejandro Giammattei (Guatemala) por complicaciones en su agenda y Luis Lacalle Pou (Uruguay) porque dio positivo a Covid-19.