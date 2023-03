Senador de EU presentó la Ley NARCOS: Busca usar la fuerza contra nueve carteles

Lindsey Graham, senador de Carolina de Sur , en compañía de otros senadores republicanos publicaron el día de ayer la Ley NARCOS, con la que se busca crear una fuerza militar que persiga a 9 carteles de la droga dentro y fuera de los Estados Unidos.

Esta iniciativa tiene como uno de los principales propuestas designar a los carteles mexicanos como terroristas, lo cual le daría facultades extraordinarias al gobierno de Joe Biden para poder cazar a los delincuentes.

El senador Graham aprovecho para poder contradecir al presidente de México. al reafirmar que los carteles de la droga si dominan partes del territorio nacional.

"A pesar de lo que dice el presidente de México, los cárteles de la droga controlan gran parte de México", dijo Graham, y "están ganando miles de millones de dólares enviando fentanilo y drogas ilícitas a los Estados Unidos, donde está matando a miles de ciudadanos", dijo el senador.

Además de reafirmar sus dichos, el senador se lanzo contra AMLO, asegurando que debido a su gestación hace poco por la seguridad, los traficantes usan México para vender la letal droga del fentanilo.

"Al Presidente de México: el fentanilo es un arma de destrucción masiva que viene de su país. Usted ha proporcionado refugio para que estos grupos –los nueve carteles—operen con impunidad, porque lo que usted está haciendo no funciona. Su país está siendo usado por narcoterroristas para envenenar Estados Unidos", agregó.

La iniciativa de Graham se llama Ending the Notorious, Aggressive, and Remorseless Criminal Organizations and Syndicates (NARCOS por su sigla en inglés). La designación estaría a cargo del secretario de Estado, Antony Blinken, quien la semana pasada estuvo de acuerdo con Graham en que el gobierno de México ha cedido control en partes de su territorio.

Los carteles designados como terroristas son:

- El Cartel de Sinaloa

- Cartel Jalisco Nueva Generación

- Cartel del Golfo

- Cártel de Tijuana

- Cártel de Juárez

- Cartel del Noreste

- Los Zetas

- Los Beltrán-Leyva

- La Familia Michoacana