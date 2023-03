Solado fallecida en campo militar de Texas abría denunciado acoso sexual

La soldado mexicoamericana, Ana Fernanda Basaldua Ruiz, que fue encontrada muerte en campo militar Fort Hood, en Killeen, Texas, esto después de que le confeso a su madre que abría sufrido acoso sexual dentro de las instalaciones militares.

Ana Fernanda nació en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, cuando tuvo 18 años decidió ir a los Estados Unidos con su padre para después unirse a las fuerzas armadas y conseguir la nacionalidad americana.

La soldado fue reportada como desaparecida este pasado 11 de Marzo, pero fue hasta el día de ayer cuando su cuerpo fue encontrado dentro de las instalaciones de Fort Hood.

Los padres de la victima señalaron que desde hace meses que su hija se comportaba de manera depresiva, mientras que su madre le confeso que sus compañeros y un superior del ejecito la abrían acosado sexualmente.

"Me dijo: ´mamá, todo el mundo quiere que me acueste con ellos, pero están bien pend**jos". La mujer dijo que notó a su hija triste porque le "pasaban cosas muy fuertes", las cuales aún no podía contarle y esperaba verla pronto para por fin decirle.

Esta no es la primera vez que una mujer soldado muere en Fort Hood después de haber confesado de haber sufrido acoso sexual, pues en el 2020, Vanessa Guillén, fue asesinada de manera brutal por Aaron Robinson, quien se quito la vida cuando este iba a ser interrogado.