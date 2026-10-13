Marco Rubio apoya al papa León XIV tras diagnóstico de cáncer

# Marco Rubio expresa su apoyo al papa León XIV tras diagnóstico de cáncer de pulmón

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su respaldo al papa León XIV tras confirmarse su diagnóstico de cáncer de pulmón. El funcionario compartió un mensaje en redes sociales en el que manifestó, junto con su esposa, sus oraciones por la salud del pontífice y por el equipo médico encargado de atenderlo.

Rubio pidió que Dios le conceda fortaleza al líder de la Iglesia católica y que el Espíritu Santo guíe a los profesionales de la salud durante su tratamiento.

El Vaticano confirma el diagnóstico de cáncer de pulmón del papa León XIV.

El diagnóstico fue confirmado el martes 13 de octubre de 2026, después de que León XIV fuera sometido a una intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma, Italia. De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del pontífice y los estudios identificaron un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del tejido pulmonar.

Hasta el momento, las autoridades vaticanas no han detallado cuál será el tratamiento posterior, debido a que esperan los resultados de nuevos estudios para determinar si la enfermedad se ha extendido.

Marco Rubio se reunió con el papa León XIV en mayo de 2026.

La muestra de apoyo del funcionario estadounidense ocurre meses después de su encuentro con el papa en el Vaticano, realizado en mayo de 2026, durante una visita diplomática que también buscaba reducir las tensiones entre la Santa Sede y la Casa Blanca. Las diferencias surgieron después de que el presidente Donald Trump criticara al pontífice por sus posturas sobre la guerra contra Irán y el uso de argumentos religiosos para justificar acciones militares.

En abril, Trump calificó a León XIV de débil frente al crimen y cuestionó su política exterior. Ante las críticas, el papa respondió que no tenía miedo de la Administración estadounidense.

Las muestras de apoyo hacia el papa León XIV continúan tras su diagnóstico.

La confirmación del cáncer ha generado muestras de solidaridad hacia el primer papa nacido en Estados Unidos, mientras fieles católicos y figuras políticas expresan sus deseos de recuperación. Por ahora, la atención se mantiene en la evolución médica de León XIV y en los resultados que permitirán conocer el alcance de la enfermedad y los siguientes pasos de su tratamiento.