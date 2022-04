Suspenden ejecución de latina acusada de matar a un bebe en Texas

Melissa Lucio, una mexicoamericana acusada de asesinar a su hijo de 2 años en el 2007 y que fue condenada a muerte, logro la suspensión de su ejecución, esto gracias a un tribunal de apelaciones en el estado de la estrella solitaria.

"Le estoy agradecida a la corte por darme la oportunidad de vivir y demostrar mi inocencia y por tener más días para ser una madre para mis hijos y abuela para mis nietos", declaró la propia Lucio.

La mujer fue condenada a muerte sin ninguna prueba que la señale de haber hecho el infanticidio, por lo que su caso gano gran fama en el mundo, como famoso que simpatizaban con su caso.

En el documental "The State of Texas vs. Melissa", que se estrenó en 2020, se habla sobre el proceso que vivió tras ser culpada de la muerte de su bebé.