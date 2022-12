The New York Times en huelga, trabajadores exigen contratos

Trabajadores de The New York Times se van a huelga por falta de contrato; de acuerdo con lo anunciado, son más de mil los empleados en dicha situación.

Mil 100 trabajadores de The New York Times, se fueron a huelga este jueves 8 de diciembre, luego de que a más de 20 meses de negociación la empresa se negó a otorgar sus solicitudes, entre ellas un aumento salarial y contribuciones en atención médica.

De esa manera, los trabajadores de uno de los diarios considerados más importantes a nivel internacional mantienen una huelga de 24 horas, y solicitan que no consuman ningún producto de la empresa.

Cabe destacar que actualmente los trabajadores de The New York Times se mantienen afuera de la sede ubicada en Manhattan, en un mitin.

Este jueves 8 de diciembre, más de mil 100 empleados de The New York Times se encuentran en huelga luego de que las negociaciones entre el sindicato y la gerencia no se concretaron en un nuevo contrato para los empleados.

Según se indicó, el último contrato que firmaron los trabajadores fue en 2017, el cual se venció en marzo de 2021, a partir de dicha fecha el sindicato ha tratado de negociar con la empresa, buscando:

mejores sueldos que les permitan vivir en Nueva York (de mínimo 65 mil dólares)

acceso a atención médica

No obstante, los ejes centrales de los trabajadores no fueron atendidos por la gerencia de la empresa, por lo que, tal como se advirtió en días pasados, más de mil 100 empleados están en huelga.

Trabajadores de The New York Times piden compartir el éxito del diario

Una de las periodistas del diario, Nikole Hannah Jones, explicó que la consideración de una huelga no se da sólo por los salarios que tienen los periodistas, sino que se trata de una lucha colectiva.

De acuerdo con su declaración, la lucha tiene como objetivo que se mejoren los salarios de sus colegas peor pagados, entre los que señaló:

guardias de seguridad

asistentes de noticias

quienes publican el periódico

Asimismo, la periodista expresó que al igual que compartieron la austeridad de The New York Times, merecen compartir el éxito que posee actualmente el medio.

"Cuando este periódico tuvo problemas, todos tuvimos que compartir su austeridad... todos merecemos compartir su éxito".

NIKOLE HANNAH JONES

En ese sentido, la periodista se unió a muchos de sus compañeros de The New York Times y pidió no leer el NYT este jueves, su petición se suma a la publicación: "Lea las noticias locales. Escuche la radio pública. Haz algo de un libro de cocina. Rompe tu racha de Wordle".

Asimismo, se extendió la solicitud: "Dígale a The New York Times: ¡Otorgue a sus empleados el contrato que se merecen!", en donde los trabajadores invitan a los lectores a enviar una carta a la gerencia mostrando su apoyo, pues el diario no existiría sin su trabajo.

"Estamos pidiendo a los suscriptores, lectores leales, simpatizantes sindicales, trabajadores de los medios y trabajadores de diferentes oficios que nos apoyen enviando una carta a Meredith Kopit Levien y AG Sulzberger, notificándoles su intención de apoyarnos a nosotros, los empleados del Times el 8 de diciembre. Si bien no le pedimos que cancele su suscripción, le pedimos que honre la huelga al no leer The Times ese día o usar sus otros productos, que no existirían sin nuestro trabajo."

The New York Times ofreció aumento salarial gradual, pero ganacias son exponenciales, aseguran

Cabe destacar que el resultado de las horas de negociación que presentaron la gerencia del New York Times y el sindicato de los trabajadores, concluyó en la oferta de un aumentó del 5,5 % tras la ratificación del contrato, y posterioremente del por ciento para 2023 y 2024.

Sin embargo, algunos de los trabajadores del diario expresaron estar "hartos" de las ganancias incrementales, cuando The New York Times se ha posicionado como un duro panorama económico para los medios de comunicación.

"Cuando llegó la pandemia, todos estaban igualmente asustados y sentados en casa con sus teléfonos todo el día, y las suscripciones continuaron aumentando. Y ahora estamos saliendo de esa era... y las suscripciones se están desplomando en otras organizaciones de noticias, pero The Times, para su crédito, utilizó el impulso de esa era para transformar el negocio en algo más que un periódico.

Hicieron otras adquisiciones. Diversificaron el flujo de ingresos

Es una especie de la mayor historia de éxito en los medios heredados en estos días, y es por eso que los empleados realmente están algo molestos ahora".