TikTok demanda a Estados Unidos

Después de que los Estados Unidos aprobó la ley que obligaría a ByteDance a vender TikTok, hoy la empresa china ha a anunciado una demanda en contra de los Estados Unidos-

Las empresas presentaron su demanda ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. señalando que los aprobado por las autoridades es una violación a la Constitución de los Estados Unidos, siendo el principal motivo la libertad de expresión.

"Por primera vez en la historia, el Congreso ha promulgado una ley que somete una única plataforma de discurso con nombre a una prohibición permanente a nivel nacional", dijeron las empresas en la demanda.





La demanda dice que la desinversión "simplemente no es posible: ni comercialmente, ni tecnológicamente, ni legalmente... No hay duda: la Ley (ley) forzará el cierre de TikTok antes del 19 de enero de 2025, silenciando a los 170 millones de estadunidenses que utilizan la plataforma para comunicarse de maneras que no se pueden replicar en ningún otro lugar".

La demanda es la última medida de TikTok para adelantarse a los esfuerzos por cerrarla en Estados Unidos, ya que empresas como Snap y Meta buscan capitalizar la incertidumbre política de TikTok para quitarle dólares de publicidad a su rival.