Tiroteos en EU: van 650 niños sin vida; Gun Violence Archive

Ya suman 650 menores de edad muertos en Estados Unidos este año, en incidentes relacionados con armas de fuego.

Según la organización Gun Violence Archive, de ellos, 141 tenían menos de 11 años, mientras que los 509 restantes, 78 por ciento del total, entre 12 y 17 años.

Las cifras incluyeron los incidentes vinculados a armas de fuego, como homicidios intencionales, no intencionales y suicidios; se contabilizó a los 19 alumnos de la primaria Robb, en Uvalde, Texas, donde Salvador Ramos, joven de 18 años, disparó contra los estudiantes.

En 2020, los incidentes con armas fueron la principal causa de muerte entre menores, superando los accidentes viales, de acuerdo con el reporte Causas actuales de las muertes entre niños y adolescentes en EU, elaborado por The New England Journal of Medicine.

"El incremento en mortalidad relacionada con armas de fuego, mostró que seguimos fallando en proteger a la juventud de causas de muertes prevenibles", detalló el documento.

"Las escuelas deberían ser santuarios de seguridad para nuestros hijos, no donde van a morir", expresó la agrupación Moms Demand Action, integrada por madres activistas por el control de armas; "estamos enojadas, indignadas, tenemos el corazón roto", agregó la organización que surgió a partir de la matanza en la escuela Sandy Hook, en la que un joven mató a 26 personas en Connecticut.