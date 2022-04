Trump afirma que no volverá a Twitter pese a compra de Elon Musk

El polémico exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, afirmo que a pesar de la llega de Elon Musk al frente de Twitter, no volverá a la plataforma, se quedara en Truth, red social creada por el mismo magnate.

"No me voy a ir a Twitter, me voy a quedar en Truth. Espero que Elon compre Twitter porque le hará mejoras y es un buen hombre". afirmó Trump en una entrevista con Fox News.

Esto llega después de que el magnate de Sudáfrica, Elon Musk, logro la compra de la red social por 44 mil millones de dólares, Musk señalo que busca salvaguardar la libertad de expresión.