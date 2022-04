Trump amenazo a la OTAN de no defenderlos de un ataque ruso

El exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmo el pasado jueves en un evento organizado por la Heritage Foundation, que amenazo a los miembros de la OTYAN con no defenderlos de un ataque ruso, esto por no pagar su parte en la defensa de la organización.

El articulo 5 de la OTAN, señala que ante un ataque todos los miembros participan en la defensa, sin embargo, Trump, afirmo que no se sentía obligado por la falta de pagos.

"Me preguntaron, uno de los presidentes... '¿eso significa que no nos protegerás en caso de que no paguemos, no nos protegerás de Rusia?'... Le dije, 'eso es exactamente lo que eso significa'", sostuvo Trump, quien agregó de que los medios no habían difundido entonces su amenaza intencionalmente.

Los miembros de la OTAN, por ser parte de la organización, necesitan destinar un porcentaje de su PIB, al ejercito, sin embargo, de todos los miembros solo Estados Unidos, cumple con estos pagos, por lo que las barras y las estrellas tiene que compensar la falta de dinero.

Por esta razón, Trump, se sintió con el derecho de exigir a los miembros de la OTAN mas aportaciones monetarios.