Trump compara a migrantes ilegales con Hannibal Lecter

Durante una entrevista con el medio Right Side Broadcasting Network, el precandidato del partido republicano, Donald Trump, cargo en contra de los migrantes, comparándolos con el asesino Hannibal Lecter de la película, El Silencio de los Inocentes.

Desde su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de Florida, Trump señaló que los migrantes que llegan a Estados Unidos son personas que estuvieron en prisión y en manicomios tal y como el asesino de la famosa película.

"Son gente dura, en muchos casos de cárceles, prisiones, de instituciones mentales, manicomios", dijo Trump. "Ya sabes, manicomios, eso es propio de (la película) ´The Silence of the Lambs'", agregó en la charla emitida la noche del lunes y en la que dijo: "No los queremos en este país".

Asimismo crítico el idioma de los extranjeros, señalando que sus idiomas parecen del planeta marte.

"Lenguas del planeta Marte". "Ni siquiera tenemos profesores para algunos de estos idiomas. ¿Quién pensaría eso? Tenemos idiomas que son, como, ¿del planeta Marte?. Nadie, nadie sabe hablarlo" dijo Trump.

Trump aseveró, sin mostrar pruebas, que en las ciudades que han recibido grandes olas de indocumentados en los últimos años, como Nueva York, los menores no van a la escuela ni practican deportes.