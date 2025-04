Trump culpa a Biden por contracción del PIB de Estados Unidos

Recientemente, se dio a conocer que el producto interior bruto de los Estados Unidos se contrajo, el primer dato negativo desde el 2022. Sin embargo, el presidente Trump negó que sea culpa de los aranceles impuestos en su mandato.

Desde su propia red social, Truth Social, el mandatario aseguró que la contracción del PIB nacional es debido al mandato del expresidente Biden y sus decisiones económicas, librando de toda culpa a los arancles.

"Este es el mercado bursátil de Biden, no el de Trump. Yo no asumí hasta el 20 de enero. Los aranceles pronto empezarán a entrar en vigor, y las empresas están comenzando a mudarse a EE.UU. en cifras récord. Nuestro país va a prosperar, pero tenemos que deshacernos del "lastre" de Biden. Esto tomará un tiempo, NO TIENE NADA QUE VER CON LOS ARANCELES, solo con que él nos dejó con malos números, pero cuando comience el auge, será como ningún otro. ¡¡¡TENGAN PACIENCIA!!!", escribio el mandatario.

De acuerdo con el Buró de Análisis Económico (BEA), la contracción de este primer trimestre del año se debe al aumento de las importaciones, que se sustraen del cálculo del PIB, y a una reducción del gasto gubernamental.

Esta es la primera contracción en tres años y coincide con la llegada al poder de Trump, que abrió un proceso de incrementos arancelarios a nivel global, recortes en el gasto federal y anuncios de rebajas de impuestos.