Trump dijo que aceptará una derrota contra Harris

En una entrevista con la CBS, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, señalo que está dispuesto a aceptar la derrota ante Kamala Harris si este pierde en unas elecciones justas y sin trampas.

Trump señala que si este pierde en unas elecciones arregladas, los Estados Unidos entrará en una espiral similar a las del 1929, durante la Gran Depresión.

"Creo que si pierdo, este país entrará en una espiral sin precedentes, como nunca antes se había visto, como en 1929, pero si pierdo, y si son libres y justas, por supuesto que aceptaré los resultados", dijo en una entrevista para la cadena televisiva CBS.

"Significa que no hacen trampas, que no descartan papeletas, que no imponen nuevas normas y regulaciones", apuntó Trump, quien volvió a insinuar que había sido víctima de fraude electoral en 2020. "Se hicieron cosas durante los últimos cuatro años que harán de estas unas elecciones libres y justas", dijo.

Por otro lado, aseguró que haría públicos los informes y exámenes médicos a los que fue sometido tras el intento de asesinato que sufrió hace un mes para demostrar que no sufre estrés postraumático u otro tipo de secuelas.