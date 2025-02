Aranceles contra todos: Trump impondrá aranceles contra Europa

Después de que Trump cumplió su promesa de imponer aranceles en contra de sus dos principales socios comerciales, México y Canadá, ahora el mandatario apunta en contra de la Unión Europea.

El mandatario acusó a la Unión Europea de "no aceptar sus autos ni sus cosechas" por lo que para "equilibrar la balanza". Impondrá aranceles contra otro de sus principales socios comerciales.

"¿Quiere la respuesta sincera o le doy una respuesta política? Definitivamente, la Unión Europea nos ha tratado de manera terrible.

"Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza".

Algunos autos americanos no pueden llegar a los mercados de la Unión Europea debido a que estos no logran pasar las pruebas de seguridad europeas, como lo son los autos de tesla y las camionetas de la mayoría de las empresas americanas.

Con esta nueva amenaza, Estados Unidos impondrá aranceles a México, Canadá, Unión Europea, China, Brasil, Colombia, India, Sudáfrica, es decir, la amplia mayoría de sus principales socios comerciales.