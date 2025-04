Trump no descarta idea de atacar Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalo que no descarta la posibilidad de atacar plantas nucleares de Irán, tal y como Israel ha propuesto, esto en medio de intentos de renegociación de un tratado con la nación islámica.

Las declaraciones del mandatario se producen tras la publicación de un artículo de The New York Times, que señala que el gobierno de Israel ha buscado la aprobación de los Estados Unidos para atacar plantas nucleares iraníes para detener el enriquecimiento del uranio, necesario para usarlo en armas nucleares.

Ante esto, el mandatario no descartó la idea, pero señalo que buscara una salida pacifica al conflicto.

"No diría que lo he descartado. No tengo prisa, porque creo que Irán tiene la oportunidad de tener un gran país y vivir feliz sin muerte. Y me gustaría ver eso. Esa es mi primera opción. Si hay una segunda opción, creo que sería muy mala para Irán", afirmó Trump desde el Despacho Oval, en presencia de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Irán a amenazado con tener un arma nuclear desde la revolución islámica, lo que ha puesto en jaque la seguridad del medio oriente, pues en diversas ocasiones, los persas han amenazó con atacar Israel y Arabia Saudita