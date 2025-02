Trump no descarta imponer aranceles contra México

Antes de asistir al Super Bowl en la ciudad de Nueva Orleans, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump señalo que aún no ha desechado la idea de imponer 25% en aranceles en contra de México y Canadá, esto debido a que las acciones de ambas naciones no son suficientes para terminar con los aranceles.

El presidente Trump fue cuestionado sobre la idea de regresar los aranceles a México y Canadá, a lo que el mandatario señalo que la idea sigue en la mesa, acusando a ambas naciones de no hacer lo suficiente para detener la migración ilegal y el tráfico de fentanilo.

"No, no es lo suficientemente bueno. No es sostenible y voy a cambiar esa situación", dijo el mandatario..."¡Tenemos un déficit con México de 350 mil millones de dólares! No voy a hacer eso. No voy a permitir que eso suceda", dijo el presidente de EEUU

Por su parte, el gobierno mexicano confía en que un mes será suficiente para demostrar a la administración de Trump que México hace lo suficiente para frenar el trasiego de fentanilo y migrantes.