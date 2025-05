Trump ordena contratar a mas agentes migratorios

Por medio de un comunicado, la Casa Blanca dio a conocer que debió a las ordenes del presidente Trump, se aumentaran los agentes que forman parte el Departamento de Seguridad Nacional, para poder mantener el ritmo de deportaciones de migrantes.

Bajo las ordenes de Trump, se convocara a ex agentes migratorios, oficiales retirados y de otras agencias para poder llegar a los 20 mil agentes activos para la deportación de migrantes ilegales.

En el comunicado no se especifica como se les pagara a estos agentes nuevos.

"A más tardar 60 días después de la fecha de esta proclamación, el Secretario de Seguridad Nacional complementará las operaciones de cumplimiento y deportación existentes mediante la delegación y contratación de agentes del orden público estatales y locales, ex agentes federales, agentes y personal de otras agencias federales y otras personas para aumentar la fuerza de operaciones de cumplimiento y deportación del Departamento de Seguridad Nacional en no menos de 20 mil agentes con el fin de llevar a cabo una campaña intensiva para expulsar a los inmigrantes ilegales que no han salido voluntariamente", anota el comunicado de la Casa Blanca.

En el texto, Trump indica que es su "obligación legal" ejercer todas las herramientas a su disposición para poner "fin a esta invasión"