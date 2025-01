Trump pide a Elon Musk rescatar a astronautas varados en la Estación Espacial Internaciona

El expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano, Donald Trump, sorprendió al anunciar que ha solicitado personalmente a Elon Musk y a su empresa aeroespacial SpaceX que rescaten a los dos astronautas varados en la Estación Espacial Internacional (EEI).

A través de su plataforma Truth Social, Trump aseguró que la misión de rescate ya está en marcha y elogió a Musk por aceptar el desafío.

"Llevan muchos meses esperando en la Estación Espacial. Elon pronto estará de camino. Con suerte, todo saldrá bien. ¡¡¡Buena suerte, Elon!!!", escribió.

Por su parte, Musk confirmó la solicitud en un mensaje en su red social X y acusó a la administración del presidente Joe Biden de haber dejado a los astronautas en el espacio más tiempo del previsto.

"Lo haremos. Es lamentable que la administración de Joe Biden los haya dejado allí tanto tiempo", señaló el empresario.

¿Por qué siguen en el espacio?

Los astronautas Sunita Williams, de 59 años, y Butch Wilmore, de 62, despegaron el 5 de junio de 2024 a bordo de la nave Starliner de Boeing como parte de la misión de prueba Crew Flight Test (CFT). Se suponía que su estadía en la EEI duraría poco más de una semana, pero una serie de fallas técnicas obligaron a extender su permanencia.

Antes de su llegada, se detectaron fugas de helio y problemas en los sistemas de propulsión de la nave. Ante estos inconvenientes, la NASA decidió que la Starliner regresara sin tripulación y que los astronautas esperaran otro medio de transporte para su retorno a la Tierra.

Inicialmente, la agencia espacial estadounidense informó que el regreso de Williams y Wilmore se produciría a más tardar en diciembre de 2024, pero en diciembre anunció que la misión se extendería hasta la primavera de 2025.

"Trato de recordar cómo se camina"

La prolongada estadía en la EEI ha comenzado a generar efectos físicos y psicológicos en los astronautas. En una reciente charla con estudiantes de secundaria, Sunita Williams confesó que lleva tanto tiempo en el espacio que incluso está tratando de recordar cómo se camina.

"He estado aquí suficiente tiempo y ahora mismo estoy tratando de recordar cómo es caminar. No he caminado. No me he sentado. No me he acostado. No es necesario. Simplemente puedes cerrar los ojos y flotar donde estés", explicó la astronauta.

Misión de rescate con SpaceX

Dada la imposibilidad de utilizar la Starliner, la NASA ha determinado que Williams y Wilmore regresen a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX.

Según la agencia, la nueva fecha estimada para el regreso es "no antes de fines de marzo", aunque podría retrasarse aún más.

Con la intervención de Trump y Musk en el debate, la situación ha adquirido un tono político, con críticas hacia la administración de Biden y un protagonismo creciente de SpaceX en la resolución de la crisis. Mientras tanto, los astronautas siguen a la espera de su viaje de regreso a la Tierra.