Trump pide copiar a Rusia en la frontera con México

Como ya es costumbre, el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, señalo a la actual administración de Joe Biden como débil ante Rusia, así mismo pidió que la estrategia de intimidación de Putin sea replicada en la frontera con México.

En las ultimas semanas, Rusia a enviado un gran numero de efectivos a la frontera con Ucrania, con el objetivo de presionarlos a desistir de sus intentos de unirse a la OTAN.

Durante una entrevista en la radio, Donald Trump dio el buen visto que Rusia entre en tierras ucranianas con el objetivo de "mantener la paz" así mismo pidió que se hicieron lo mismo con la frontera con México.

"¿Qué tan inteligente es eso?" Y va a entrar y ser un pacificador. Esa es la fuerza de paz más fuerte... Podríamos usar eso en nuestra frontera sur. Esa es la fuerza de paz más fuerte que he visto. Había más tanques del ejército de los que he visto nunca. Van a mantener la paz bien",

Del mismo modo, Trump señalo que durante su administración, Rusia nunca se hubiera atrevido a hacer algo así, también señalo como la frontera continua debilitándose ante la llegada de migrantes.

"Muchos de estos países están vaciando sus prisiones como si fuéramos un vertedero... Nunca he visto algo así. No creo que nuestro país haya estado nunca tan bajo. Puedes tomar los cinco peores presidentes en la historia de nuestro país y ponerlos juntos; No creo que hayan hecho el daño que ha hecho esta administración."