Trump promete cerrar el comercio con México

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, a vuelo a amenazar a México, asegurando que de regresar a la Casa Blanca impondrá aranceles a todos los productos mexicanos.

En una rueda de prensa en Howell, Michigan, este afirmo que México abusa de los Estados Unidos, por lo que este promete cerrar el comercio con México por el tema migrante. Ente los amenazados fue la industria automotriz.

"México realmente se está aprovechando de nuestro país. Quieren dos billones de dólares sólo por hablar, ellos no dirían eso conmigo. Creo que querían dos billones de dólares para negociar. Ellos dicen ´¿Vamos a hablar? Queremos dos billones antes de que siquiera empecemos´. Eso no pasaría conmigo. Yo diría: ´Ah, ¿en serio?, ¿de verdad?, se terminó la relación comercial con México´, y ellos dirían: ´Señor, le enviaremos dos billones nosotros, ¿qué le parece?´", afirmó Trump durante su evento de campaña.

El republicano sentenció que la candidata demócrata a la presidencia de EU, Kamala Harris, debió toma medidas más severas en la frontera, tanto en materia comercial como de migración.