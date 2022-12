Twitter suspende cuentas de periodistas sin ninguna explicación

La red social Twitter decidió suspender las cuentas de varios periodistas que colaboran con CNN, The New York Times, The Washington Post y otros medios, esto sin ninguna razón aparente.

Según informó The Washington Post, "muchas de las cuentas suspendidas habían escrito recientemente sobre una disputa entre el propietario de la plataforma, Elon Musk, y otro usuario de Twitter que había rastreado los viajes en jet privado del multimillonario".

Aunque Twitter sigue sin dar explicaciones por la suspensión de estas cuentas, esto se da después de que Musk anunció que la red suspendiera cuentas que compartieran la ubicación real de personajes reconocidos, esto después de que el mismo Musk

"Los tweets que comparten la ubicación de una persona que no son del mismo día están permitidos bajo la política modificada, al igual que los mensajes sobre estar en un evento público como un concierto, dijo Musk.

Musk había dicho públicamente que no tocaría las cuentas tras comprar Twitter en un acuerdo de 44.000 millones de dólares como parte de su compromiso con la libertad de expresión en la plataforma.

Los periodistas que perdieron sus cuentas colaboran con medios que presentan ideas contrarias a las de Elon Musk, quien aseguró ser un partidario del partido republicano