Ucraniano millonario pide que bombardeen su casa tomada por rusos

El empresario Andrey Stavnitser decidió dar las coordenadas de su gran mansión al darse cuenta que fue tomada por las fuerzas rusas para lanzar cohetes desde ahí.

"Fue una decisión obvia para mí, no hay mucho que puedas hacer hoy en día para ayudar a los militares, y esa fue una de las oportunidades que tuve", dijo a Good Morning Britain.

El millonario señalo que tuvo que huir de su mansión después de la invasión rusa, dejando a un grupo de guardaespaldas para que protegieran la casa, sin embargo fueron capturados e interrogados de manera humillante.

Después los dejaron ir para después llegar a un lugar de refugiados, donde se reencontraron con el empresario y le contaron lo que paso.

"Si me preguntaran hace dos meses qué sentiría si hubiera militares hostiles dentro de mi casa, habría dicho furia e ira", dijo Stavnitser. "Sin embargo, esto no es lo que sentí. Me sentí disgustado, sucio, mirando a algunos de estos tipos caminando dentro de mi casa".

El hombre empezó a espiar a los rusos con cámaras de seguridad que instalo en su hogar, encontrando que los rusos utilizaban su hogar como almacén de bienes robados de sus vecinos, por lo que dio la información a las fuerzas ucranianas para que destruyeran su mansión.

"No se trata de dinero, se trata de esfuerzo puesto en la casa", agregó. "Acabo de terminar de construirla. Era una casa hermosa, en realidad. Pero quiero hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania a ganar porque estamos protegiendo a Europa".